ВИДЕО. Не пытайтесь повторить. Автогол года, который чудом не состоялся

У голкипера «Бреста» пролетела вся жизнь перед глазами

  • 09.01.2021 13:59
  • 542 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Не пытайтесь повторить. Автогол года, который чудом не состоялся
© ФК Брест. Готье Ларсоннера

Вратарь «Бреста» Готье Ларсоннера едва не стал автором одного из самых эпичных автоголов в истории футбола. 
 
В матче 18-го тура чемпионата Франции против «Ниццы» (2:0) 23-летний кипер неудачно пытался выбить мяч из штрафной площади, направив его в сторону своих ворот.
 
К счастью для Ларсоннера, угол был довольно острым, из-за чего его дважды спас каркас ворот. Вероятно, гол все же был бы пропущен, если бы игрок соперников оказался готовым к приему отскочившего мяча. В итоге все завершилось корявым ударом и улыбкой Готье.

«Внимание! Трюк выполнял профессионал, не пытайтесь это повторить», – гласит подпись в официальном твиттере «Бреста».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 09.01.2021 14:19
    0
    Реально смешно😁😁😁
    Ссылка
    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 09.01.2021 14:19
    0
    Реально смешно😁😁😁
    Ссылка
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