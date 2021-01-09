ВИДЕО. Не пытайтесь повторить. Автогол года, который чудом не состоялся

Вратарь «Бреста» Готье Ларсоннера едва не стал автором одного из самых эпичных автоголов в истории футбола.



В матче 18-го тура чемпионата Франции против «Ниццы» (2:0) 23-летний кипер неудачно пытался выбить мяч из штрафной площади, направив его в сторону своих ворот.



К счастью для Ларсоннера, угол был довольно острым, из-за чего его дважды спас каркас ворот. Вероятно, гол все же был бы пропущен, если бы игрок соперников оказался готовым к приему отскочившего мяча. В итоге все завершилось корявым ударом и улыбкой Готье.

«Внимание! Трюк выполнял профессионал, не пытайтесь это повторить», – гласит подпись в официальном твиттере «Бреста».