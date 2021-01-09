Ювентус – Сассуоло: прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий молдавской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 17-го тура итальянской Серии А «Ювентус» - «Сассуоло».

«Очень интересный матч нас ожидает. «Ювентус» накануне обыграл «Милан» (3:1). Туринцам необходимо догонять лидеров Серии А «Милан» и «Интер». Для «Старой Синьоры» это будет домашняя игра, поэтому они выиграют у «Сассуоло». Думаю, в этом матче забьет Криштиану Роналду, потому что он находится в отличной форме. Хотя и «Сассуоло» - это хорошая команда, которая идет вверху турнирной таблицы Серии А. Но дома, на своем стадионе, «Ювентус» должен обыграть их», - считает Козьбан.

Матч «Ювентус» - «Сассуоло» состоится 10-го января. Начало встречи в 21:45.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард молдавской «Сперанцы». Также известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес» и польский «Мотор» Люблин.