Осасуна – Реал Мадрид: прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий молдавской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 18-го тура испанской Ла Лиги «Осасуна» – «Реал» Мадрид.

«Мадридцы перед этим победили дома «Сельту» (2:0) и продолжили набирать важные для себя очки. В матче с «Осасуной» ставлю на победу «Реала» на выезде. Для «галактикос» очень важны эти очки, им необходимо только побеждать, чтобы не отпустить далеко «Атлетико», который уверенно лидирует в Ла Лиге. Поэтому, думаю, здесь точно «Реал» выиграет, хоть на выезде всегда играть непросто», - считает Козьбан.

Матч «Осасуна» – «Реал» Мадрид состоится 9-го января. Начало встречи в 22:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард молдавской «Сперанцы». Также известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес» и польский «Мотор» Люблин.