Осасуна – Реал Мадрид: прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Прогноз от эксперта на поединок 18-го тура чемпионата Испании

  • 09.01.2021 11:54
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Осасуна – Реал Мадрид: прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Реал Мадрид

Украинский нападающий молдавской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 18-го тура испанской Ла Лиги «Осасуна» – «Реал» Мадрид.

«Мадридцы перед этим победили дома «Сельту» (2:0) и продолжили набирать важные для себя очки. В матче с «Осасуной» ставлю на победу «Реала» на выезде. Для «галактикос» очень важны эти очки, им необходимо только побеждать, чтобы не отпустить далеко «Атлетико», который уверенно лидирует в Ла Лиге. Поэтому, думаю, здесь точно «Реал» выиграет, хоть на выезде всегда играть непросто», - считает Козьбан.

Матч «Осасуна» – «Реал» Мадрид состоится 9-го января. Начало встречи в 22:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард молдавской «Сперанцы». Также известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес» и польский «Мотор» Люблин.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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