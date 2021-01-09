Огромные деньги! Стало известно, сколько Ващук получал в Спартаке

Бывший президент и владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко раскрыл подробности личного контракта экс-игрока киевского «Динамо» Владислава Ващука с «красно-белыми», футболистом которых украинец был в 2003 году.

- Ващук по всем показателям суперигрок, но больше «привозил», чем помогал.

- Сколько ему платили?

- 20 или 25 тысяч долларов в месяц. С условием, как начнет играть, все это превратится в 40. Вот здесь у нас спор возник. Играть он не начал, но 40 получать остро желал.

- Для «Спартака» это были большие деньги?

- Огромные. Егор (Титов – прим.) получал 100, больше всех. У Калиниченко было 10. У Димки Парфенова те же 10 или 20. А Ващуку навалили вот столько, потому что играл в киевском «Динамо»! Но потом пришлось объяснить: «Ты не играешь, а «привозишь». Сиди, получай свои 25. Выйдешь на уровень – переделаем.

Напомним, ранее Ващук рассказывал, что перешел в «Спартак», потому что из «Динамо» его «выкинули, как собаку с перебитой лапой».