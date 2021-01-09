Огромные деньги! Стало известно, сколько Ващук получал в Спартаке

Резонансный трансфер, резонансные подробности…

  • 09.01.2021 12:01
  • 2118 просмотров
  • 5 комментариев
Огромные деньги! Стало известно, сколько Ващук получал в Спартаке
© ФК Спартак Москва. Владислав Ващук

Бывший президент и владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко раскрыл подробности личного контракта экс-игрока киевского «Динамо» Владислава Ващука с «красно-белыми», футболистом которых украинец был в 2003 году.

- Ващук по всем показателям суперигрок, но больше «привозил», чем помогал.

- Сколько ему платили?
- 20 или 25 тысяч долларов в месяц. С условием, как начнет играть, все это превратится в 40. Вот здесь у нас спор возник. Играть он не начал, но 40 получать остро желал.

- Для «Спартака» это были большие деньги?
- Огромные. Егор (Титов – прим.) получал 100, больше всех. У Калиниченко было 10. У Димки Парфенова те же 10 или 20. А Ващуку навалили вот столько, потому что играл в киевском «Динамо»! Но потом пришлось объяснить: «Ты не играешь, а «привозишь». Сиди, получай свои 25. Выйдешь на уровень – переделаем.

Напомним, ранее Ващук рассказывал, что перешел в «Спартак», потому что из «Динамо» его «выкинули, как собаку с перебитой лапой».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Спорт-Экспресс

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    ivtbox
    online
      ivtbox, 09.01.2021 12:28
    +2
    Коли Ващук грав за Волинь, казали, що він отримував в Луцьку 35 штук баксів.
    Нафтовий магнат ЛукОйлу Федун платив йому 25? )))
    Тоді для середнього поважаючого себе москвича зарплата менше 100 000 рублів (3000 доларів) вважадлась непристойною.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 09.01.2021 12:26
    0
    Юда
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 09.01.2021 12:23
    +1
    Это много по меркам простых людей. По футбольным немного, даже для Украины. Тем более написано, что это огромные деньги для Спартака. Милевский в Динамо тысяч 100 в месяц и получал. Ващук играл еще в Динамо Лобановского и естественно мог претендовать на не меньше.
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 09.01.2021 12:16
    +4
    Куди витратив стільки бабла? Борг Гусєву коли поверне?
    Ссылка
    Алексей Опанасенко
      Алексей Опанасенко, 09.01.2021 12:15
    +4
    Зачем тогда у Гусева брал, неужто потратил все?
    А рашинские клубы уникальны, при таких тратах $, всегда почти результат - О.О.
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 09.01.2021 12:16
    +4
    Куди витратив стільки бабла? Борг Гусєву коли поверне?
    Ссылка
    Алексей Опанасенко
      Алексей Опанасенко, 09.01.2021 12:15
    +4
    Зачем тогда у Гусева брал, неужто потратил все?
    А рашинские клубы уникальны, при таких тратах $, всегда почти результат - О.О.
    Ссылка
    ivtbox
    online
      ivtbox, 09.01.2021 12:28
    +2
    Коли Ващук грав за Волинь, казали, що він отримував в Луцьку 35 штук баксів.
    Нафтовий магнат ЛукОйлу Федун платив йому 25? )))
    Тоді для середнього поважаючого себе москвича зарплата менше 100 000 рублів (3000 доларів) вважадлась непристойною.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 09.01.2021 12:23
    +1
    Это много по меркам простых людей. По футбольным немного, даже для Украины. Тем более написано, что это огромные деньги для Спартака. Милевский в Динамо тысяч 100 в месяц и получал. Ващук играл еще в Динамо Лобановского и естественно мог претендовать на не меньше.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 09.01.2021 12:26
    0
    Юда
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности