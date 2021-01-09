Гранада – Барселона: прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий молдавской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 18-го тура испанской Ла Лиги «Гранада» – «Барселона».

«Поставлю на победу «Барселоны». Каталонцы не очень хорошо сейчас выглядят, но им необходимо набирать очки, чтобы догнать лидеров - мадридские «Атлетико» и «Реал». К тому же Лионель Месси сейчас снова начал забивать. «Барса» перед выездом в Гранаду «блаугранас» обыграли на выезде «Уэску» (1:0) и «Атлетик» (3:2).

Шансы обыграть на выезде «Гранаду» у каталонцев есть. Хоть и нелегко играть на выезде тем более с таким крепким соперником, здесь я ставлю на победу «Барселоны», - сказал Козьбан.

Матч «Гранада» – «Барселона» состоится 9-го января. Начало встречи в 19:30.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард молдавской «Сперанцы». Также известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес» и польский «Мотор» Люблин.