Украинский защитник перешел в Динамо Батуми

Бывший защитник киевского «Динамо» и одесского «Черноморца» Александр Азацкий перешел в грузинский «Динамо Батуми».

По данным источника, 26-летний центральный защитник заключил с грузинским клубом двухлетний контракт.

Азацкий, трансферная стоимость которого оценивается в 250 тысяч евро, присоединился к «Динамо Батуми» на правах свободного агента.

Последним клубом Азацкого был «Баник» из Остравы, в этом сезоне он сыграл за чешский клуб четыре матча. Ранее Александр выступал в Грузии за «Торпедо» Кутаиси с 2018 по 2019 год.