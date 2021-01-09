Украинский защитник перешел в Динамо Батуми

Александр Азацкий продолжит карьеру в грузинском клубе

  • 09.01.2021 10:49
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Украинский защитник перешел в Динамо Батуми
© ФК Торпедо Кутаиси. Александр Азацкий

Бывший защитник киевского «Динамо» и одесского «Черноморца» Александр Азацкий перешел в грузинский «Динамо Батуми».

По данным источника, 26-летний центральный защитник заключил с грузинским клубом двухлетний контракт.

Азацкий, трансферная стоимость которого оценивается в 250 тысяч евро, присоединился к «Динамо Батуми» на правах свободного агента.

Последним клубом Азацкого был «Баник» из Остравы, в этом сезоне он сыграл за чешский клуб четыре матча. Ранее Александр выступал в Грузии за «Торпедо» Кутаиси с 2018 по 2019 год.

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Источник — Transfermarkt

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