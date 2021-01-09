Игорь ПЛАСТУН: «Для Гента сейчас каждый матч будет, как решающий»

30-летний защитник сборной Украины Игорь Пластун рассказал о новом главном тренере «Гента», а также назвал задачи бельгийского клуба на оставшуюся часть сезона.

— С новым тренером нашли общий язык?

— Он возглавил команду месяц назад, пока что еще притираемся друг к другу. Тренер ищет баланс, смотрит, с кем пойдет дальше. Посмотрим, как получится. В любом случае, психологическая обстановка в «Генте» улучшилась, на лицах ребят появилась улыбка. Сейчас стало полегче.

— Какие задачи будет выполнять «Гент» во второй части чемпионата Бельгии?

— Конкретных задач нет. Мы сейчас идем на девятом месте, поэтому пока что стоит задача выйти в первый плей-офф, чтобы продолжить борьбу за высокие места. Надо двигаться от игры к игре. График матчей будет очень плотным. Для «Гента» сейчас каждый матч будет, как решающий. Стартовые игры после возобновления чемпионата покажут, насколько мы конкурентоспособны для решения следующих задач. Промежуточные выводы сделаем позже.