Игорь ПЛАСТУН: «Для Гента сейчас каждый матч будет, как решающий»

30-летний защитник сборной Украины Игорь Пластун рассказал о новом главном тренере «Гента», а также назвал задачи бельгийского клуба на оставшуюся часть сезона.
— С новым тренером нашли общий язык?
— Он возглавил команду месяц назад, пока что еще притираемся друг к другу. Тренер ищет баланс, смотрит, с кем пойдет дальше. Посмотрим, как получится. В любом случае, психологическая обстановка в «Генте» улучшилась, на лицах ребят появилась улыбка. Сейчас стало полегче.
— Какие задачи будет выполнять «Гент» во второй части чемпионата Бельгии?
— Конкретных задач нет. Мы сейчас идем на девятом месте, поэтому пока что стоит задача выйти в первый плей-офф, чтобы продолжить борьбу за высокие места. Надо двигаться от игры к игре. График матчей будет очень плотным. Для «Гента» сейчас каждый матч будет, как решающий. Стартовые игры после возобновления чемпионата покажут, насколько мы конкурентоспособны для решения следующих задач. Промежуточные выводы сделаем позже.
Источник — zbirna.com
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