Сент-Трюйден – Брюгге. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 30-го тура бельгийской Лиги Жюпиле «Сент-Трюйден» – «Брюгге».

«Брюгге» и «Сент-Трюйден» решают разные задачи. «Брюгге» борется за чемпионство и лидирует в бельгийской Лиге Жюпиле. После хорошего выступления в Лиге чемпионов команда Филиппа Клемана продолжит играть в Лиге Европы, где встретится с киевским «Динамо».

У «Сент-Трюйдена» был провал в начале сезона, команда находилась на дне турнирной таблицы. Но после смены главного тренера (Муската поменял Мэйс) команда смогла трижды кряду победить и поднялась на 14 место.

За обе команды играют украинцы, бывшие игроки Премьер-лиги Украины: за «Сент-Трюйден» выступает Александр Филиппов, а за «Брюгге» – Эдуард Соболь. Матч будет интересным для украинских любителей футбола.

Но, думаю, что у «Сент-Трюйдена» мало шансов в поединке против «Брюгге». Думаю, команда Соболя без проблем победит на выезде в этой встрече».

Матч «Сент-Трюйден» – «Брюгге» состоится 10 января. Начало встречи – в 21:45.



Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» (Киев), «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».