ПСЖ – Брест. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» сделал прогноз на матч 19-го тура французской Лиги 1

  • 09.01.2021 04:55
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ПСЖ – Брест. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Twitter. Маурисио Поччетино

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 19-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» – «Брест»:

«В предыдущем туре в матче с «Сент-Этьеном» (1:1) на тренерском мостике «ПСЖ» дебютировал Маурисио Поччетино. Парижане упустили очки в том поединке, который состоялся на выезде. Это позволило лидеру Лиги 1 «Лиону» увеличить отрыв от «ПСЖ» на три очка.

После той осечки с «Сент-Этьеном» в домашней игре против «Бреста» «Пари Сен-Жермен» устраивает только победа. «Брест» является середняком, команда идет на 10-м месте, имея в активе 26 очков. Но, я думаю, что парижане одержат победу с крупным счетом в первой домашней игре «ПСЖ» при новом наставнике Поччетино. Думаю, для аргентинского специалиста это будет дебютная победа в качестве главного тренера французского гранда».

Матч «ПСЖ» – «Брест» состоится 9 января. Начало встречи – в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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