Милан – Торино. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 17-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Торино»:
«Я думаю, что «Милан» в этой игре одержит победу. «Россонери» нужно реабилитироваться после поражения от «Ювентуса» (1:3). Хотя в поединке со «Старой Синьорой» подопечные Стефано Пиоли показали неплохую игру, но проиграли, кстати, впервые в сезоне.
Да, у «Торино» есть хороший нападающий, лидер сборной Италии, Андреа Белотти. «Быки» сейчас идут на 17-м месте, и их задача сейчас – подняться как можно выше, подальше от зоны вылета. Но миланистам тоже нужна победа для того, чтобы остаться на первом месте. Я думаю, что «Милан» сильнее и в домашней игре на «Сан-Сиро» он одержит победу над гостями из Турина».
Матч «Милан» – «Торино» состоится 9 января. Начало встречи – в 21:45.
Младен Бартулович, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.