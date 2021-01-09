Милан – Торино. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 17-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Торино»:

«Я думаю, что «Милан» в этой игре одержит победу. «Россонери» нужно реабилитироваться после поражения от «Ювентуса» (1:3). Хотя в поединке со «Старой Синьорой» подопечные Стефано Пиоли показали неплохую игру, но проиграли, кстати, впервые в сезоне.

Да, у «Торино» есть хороший нападающий, лидер сборной Италии, Андреа Белотти. «Быки» сейчас идут на 17-м месте, и их задача сейчас – подняться как можно выше, подальше от зоны вылета. Но миланистам тоже нужна победа для того, чтобы остаться на первом месте. Я думаю, что «Милан» сильнее и в домашней игре на «Сан-Сиро» он одержит победу над гостями из Турина».

Матч «Милан» – «Торино» состоится 9 января. Начало встречи – в 21:45.