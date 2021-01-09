Вера Звонарева – Элина Свитолина. Прогноз на матч Ольги Янчук

Украинская теннисистка Ольга Янчук сделала прогноз на матч Вера Звонарева (Россия) – Элина Свитолина (Украина) [2], который состоится в рамках 1/16 финала турнира WTA в Абу-Даби.

«Свитолина перед этим победила американку Джессику Пегулу (6:4, 6:3). Звонарева оказалась сильнее француженки Амандин Эсс (6:3, 6:4). И Элина, и Вера переиграли оппоненток с одинаковым счетом.

Но, я думаю, Элина Свитолина, которая на Abu Dhabi Open посеяна под вторым номером, победит в поединке с Верой Звонаревой. Мне кажется, украинке понадобится для победы два сета. Элина выиграет со счетом 2:0».

Матч Звонарева – Свитолина состоится 9 января. Примерное начало встречи – 10:30–11:00 по Киеву.