Вера Звонарева – Элина Свитолина. Прогноз на матч Ольги Янчук

Украинская теннисистка сделала прогноз на 1/16 финала турнира WTA Абу-Даби

  • 09.01.2021 02:43
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Вера Звонарева – Элина Свитолина. Прогноз на матч Ольги Янчук
© Jimmie48. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Ольга Янчук сделала прогноз на матч Вера Звонарева (Россия) – Элина Свитолина (Украина) [2], который состоится в рамках 1/16 финала турнира WTA в Абу-Даби.

«Свитолина перед этим победила американку Джессику Пегулу (6:4, 6:3). Звонарева оказалась сильнее француженки Амандин Эсс (6:3, 6:4). И Элина, и Вера переиграли оппоненток с одинаковым счетом.

Но, я думаю, Элина Свитолина, которая на Abu Dhabi Open посеяна под вторым номером, победит в поединке с Верой Звонаревой. Мне кажется, украинке понадобится для победы два сета. Элина выиграет со счетом 2:0».

Матч Звонарева – Свитолина состоится 9 января. Примерное начало встречи – 10:30–11:00 по Киеву.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

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