Спортинг, Порту и Бенфика дружно выиграли и продолжают гонку за чемпионство

8 января в чемпионате Португалии прошли 4 матча 13-го тура.
Тройка грандов дружно выиграла свои поединки и продолжает гонку за чемпионство.
Топ-4 лидеров турнира: «Спортинг» (35 очков), «Порту», «Бенфика» (по 31), «Брага» (27).
Чемпионат Португалии. 13-й тур
«Насьонал» – «Спортинг» – 0:2
Голы: Нуну Сантуш, 43, Жоване Кабрал, 90
«Бенфика» – «Тондела» – 2:0
Голы: Сеферович, 56, Вальдшмидт, 90+4.
«Риу Аве» – «Портимоненси» – 3:0
Голы: Пеле, 51 (пенальти), Месино, 54, Мане Карлуш, 78.
«Фамаликан» – «Порту» – 1:4
Голы: Джоната, 20 (пен) – Тареми, 13, 58, Сержиу Оливейра, 32 (пен), Жоау Мариу, 89.
Турнирная таблица чемпионата Португалии
Источник — Sport.ua
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