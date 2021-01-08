Ливерпуль справился с молодежным составом Астон Виллы в Кубке Англии

Сегодня, 8 января, состоялись два матча 3-го раунда Кубка Англии.
«Ливерпуль» переиграл «Астон Виллу» (4:1), а «Вулверхэмптон» с минимальным счетом переиграл «Кристал Пэлас» (1:0).
«Астон Вилла» играла молодежным составом U-23 из-за того, что в основной команде зафиксирована вспышка коронавируса.
Остальные матчи стадии пройдут 9 и 10 января.
Кубок Англии
3-й раунд, 8 января
«Астон Вилла» – «Ливерпуль» – 1:4
Голы: Бэрри, 41 – Мане, 4, 63, Вайналдум, 60, Салах, 65.
«Вулверхэмптон» – «Кристал Пэлас» – 1:0
Гол: Адама Траоре, 35.
Источник — Sport.ua
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