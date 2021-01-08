Ливерпуль справился с молодежным составом Астон Виллы в Кубке Англии

«Вулверхэмптон» с минимальным счетом переиграл «Кристал Пэлас»

  • 08.01.2021 23:59
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Ливерпуль справился с молодежным составом Астон Виллы в Кубке Англии
© ФК Ливерпуль

Сегодня, 8 января, состоялись два матча 3-го раунда Кубка Англии.

«Ливерпуль» переиграл «Астон Виллу» (4:1), а «Вулверхэмптон» с минимальным счетом переиграл «Кристал Пэлас» (1:0).

«Астон Вилла» играла молодежным составом U-23 из-за того, что в основной команде зафиксирована вспышка коронавируса.

Остальные матчи стадии пройдут 9 и 10 января.

Кубок Англии

3-й раунд, 8 января

«Астон Вилла» – «Ливерпуль» – 1:4

Голы: Бэрри, 41 – Мане, 4, 63, Вайналдум, 60, Салах, 65.

«Вулверхэмптон» – «Кристал Пэлас» – 1:0

Гол: Адама Траоре, 35.

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Источник — Sport.ua

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