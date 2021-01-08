Трансфер сорвался. Днепр-1 планировал подписать игрока сборной Словении

Клуб УПЛ СК «Днепр-1» летом 2020 года планировал подписать игрока сборной Словении Райко Репа.
Однако трансфер сорвался, поскольку клуб не смог договориться с агентом словенца.
30-летний полузащитник Райко Реп с 2018 года выступает за австрийский клуб «Хартберг». Провел 3 матча за национальную команду Словении, забил 1 гол.
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Источник — Фан-сайт ФК Днепр
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