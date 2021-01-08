Абу-Даби. Расписание украинок на 9 января

Девятого января на турнире WTA 500 в ОАЭ две украинки проведут матчи второго круга основной сетки.



Марта Костюк (№99 WTA) сыграет против Се Шувэй из Китайского Тайбэя (№67 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №1. Начало матча в 08:00 по Киеву.



Элина Свитолина (№5 WTA), посеянная на турнире под вторым номером, сразится с Верой Звонаревой из России (№164 WTA). Встреча состоится на центральном корте третьим запуском после поединка Гасанова – Плишкова. Ориентировочное время начала встречи – 11:00 по Киеву.



Остальные украинки уже завершили выступления в рамках данных соревнований.

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