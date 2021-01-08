Абу-Даби. Расписание украинок на 9 января

В субботу на корты выйдут две украинки

  • 08.01.2021 22:06
  • 94 просмотра
  • 0 комментариев
Абу-Даби. Расписание украинок на 9 января
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Девятого января на турнире WTA 500 в ОАЭ две украинки проведут матчи второго круга основной сетки.
 
Марта Костюк (№99 WTA) сыграет против Се Шувэй из Китайского Тайбэя (№67 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №1. Начало матча в 08:00 по Киеву.
 
Элина Свитолина (№5 WTA), посеянная на турнире под вторым номером, сразится с Верой Звонаревой из России (№164 WTA). Встреча состоится на центральном корте третьим запуском после поединка Гасанова – Плишкова. Ориентировочное время начала встречи – 11:00 по Киеву.
 
Остальные украинки уже завершили выступления в рамках данных соревнований.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности