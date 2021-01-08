Севилья – Реал Сосьедад: прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 18-го тура испанской Ла Лиги «Севилья» – «Реал Сосьедад».

«Сегодня «Атлетико» оторвался от конкурентов и борется за чемпионство Испании. Конечно, с этим не согласны «Реал», «Барселона», а также «Реал Сосьедад», «Вильярреал» и «Севилья».

«Севилья» - действующий победитель Лиги Европы. Это организованная команда, которая хорошо работает с мячом, но андалузцы почему-то очень мало забивают. Они забили всего 18 мячей и на них это не похоже. Но давайте посмотрим, как «Севилья» играет дома. Из семи матчей они четыре выиграли, один поединок завершился ничьей, а в двух встречах севильцы уступили. С «Барселоной» «Севилья» сыграла 1:1, «Реалу» проиграла дома 0:1 и обыграла «Вильярреал» (2:0). И вот сейчас у «Севильи» два основополагающих матча. 9-го января с «Реалом Сосьедад» и 12-го в Мадриде с «Атлетико».

«Реал Сосьедад» здорово, фантастически стартовал. Они были на первом месте и поначалу много забивали. Вообще баски много забили в этом сезоне Ла Лиги, а именно 27 мячей. Но они по четыре мяча забивали «Сельте» и «Уэске», по три – «Бетису», «Эльче» и «Хетафе». То есть в этих пяти матчах «Реал Сосьедад» забил 17 голов! Затем у них результативность упала. И сейчас баски натужно играют. С лидерами баски так играют: 1:1 с «Вильярреалом», 0:0 с мадридским «Реалом», уступили «Барсе» 1:2 и «Атлетико» 0:2. Из лидеров сан-себастьянцы никого не обыграли. Да, Давид Сильва усилил «Реал Сосьедад». Может поэтому они и находятся вверху. Но не обыгрывая лидеров, ты не будешь лидировать в чемпионате Испании.

У меня нет сомнений, что «Севилья» выиграет этот матч. Она обязана выиграть этот поединок, понимая, что «Реал Сосьедад» и в гостях прилично играет. Эта команда пять раз выиграла в гостях. Но вот Лопетеги сейчас понимает, что, если «Севилья» не обыграет «Реал Сосьедад», можно выпасть из борьбы за чемпионство, а также за зону Лиги чемпионов. Севильцы обязаны выигрывать однозначно и с хорошим настроением ехать в Мадрид на матч с «Атлетико», - считает Грозный.

Матч «Севилья» – «Реал Сосьедад» состоится 9-го января. Начало встречи в 15:00.