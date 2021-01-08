ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 января

В субботу, 9 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
15:00. Севилья - Реал Сосьедад 2,24 - 3,15 - 3,64
17:15. Атлетико - Атлетик 1,54 - 3,35 - 7,34
19:30. Гранада - Барселона 7,24 - 5,35 - 1,44
22:00. Осасуна - Реал Мадрид 7,24 - 4,35 - 1,44
16:00. Беневенто - Аталанта 7,24 - 4,35 - 1,54
21:45. Милан - Торино 1,64 - 3,95 - 5,34
1930. Лейпциг - Боруссия Д 2,24 - 3,55 - 3,34
ТЕННИС
08:00. Су-Вэй - Костюк 2,51 - 1,51
10:30. Звонарева - Свитолина 3,14 - 1,34
Виталий Петровский, Sport.ua
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