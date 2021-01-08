ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 января

Важные события во всех видах спорта

  • 08.01.2021 19:36
  • 73 просмотра
  • 1 комментарий
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 января
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В субботу, 9 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.

ФУТБОЛ

15:00. Севилья - Реал Сосьедад       2,24 - 3,15 - 3,64

17:15. Атлетико - Атлетик                   1,54 - 3,35 - 7,34

19:30. Гранада - Барселона               7,24 - 5,35 - 1,44

22:00. Осасуна - Реал Мадрид          7,24 - 4,35 - 1,44

16:00. Беневенто - Аталанта             7,24 - 4,35 - 1,54

21:45. Милан - Торино                       1,64 - 3,95 - 5,34

1930. Лейпциг - Боруссия Д             2,24 - 3,55 - 3,34

 

ТЕННИС

08:00. Су-Вэй - Костюк                      2,51 - 1,51

10:30. Звонарева - Свитолина         3,14 - 1,34

 

 

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Виталий Петровский, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Tellur
    online
      Tellur, 08.01.2021 19:48
    0
    Без АПЛ скучно
    Ссылка
    Tellur
    online
      Tellur, 08.01.2021 19:48
    0
    Без АПЛ скучно
    Ссылка
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