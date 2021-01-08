Прогноз Александра Шовковского на матчи Ла Лиги

В Испании продолжается ожесточенная борьба за чемпионство. Любая потеря очков может существенно изменить ситуацию в этой гонке. Чего именно ожидать от ближайших матчей с участием преследователей лидера анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч «Севилья» - «Реал Сосьедад»: команды забьют меньше 2.5 голов. Коэффициент 1.6

Команда из Сан-Себастьяна преодолела кризис и не желает покидать первую тройку. Матч против амбициозной «Севильи», которая также имеет большие планы на зону ЛЧ, станет очередной проверкой возможностей сенсационного «Реал Сосьедад».

В предыдущем туре команда Лопетеги не сумела победить в дерби «Бетис» (1:1). После 15 сыгранных матчей «Севилья» набрала 27 очков и занимает 6 место в турнирной таблице Ла Лиги (8 побед, 3 ничьи, 4 поражения). В 5-х последних играх в чемпионате андалузцы добыли 3 победы и 2 раза сыграли вничью. В домашних поединках в активе «Севильи» 7 побед в 10 предыдущих матчах чемпионата (1 ничья, 2 поражения). Перед матчем с «Реал Сосьедад» команда Лопетеги прошла во 2-м раунде Кубка Испании клуб третьего дивизиона «Линарес Депортиво» (2:0).

В прошлой игре чемпионата «Реал Сосьедад» разделил очки с «Осасуной» (1:1) и остался на 3-м месте в турнирной таблице Ла Лиги. Отметим, что у команды на одну игру больше, потому что она уже провела перенесенную встречу 19-го тура. В активе «Реал Сосьедад» всего одна победа в 8 последних поединках чемпионата (4 ничьи, 3 поражения). На выезде в Ла Лиге команда не смогла выиграть в 3 из 4 предыдущих матчах (1 ничья, 2 поражения). Последняя гостевая победа одержана в Бильбао, где «Реал Сосьедад» обыграл в дерби Страны басков «Атлетик» (1:0).

«Севилья» - «Реал Сосьедад». Прогноз

Хозяева минимально победят, если не сыграют ниже своего привычного уровня. Шансы басков зависят от появления на поле Оярсабаля и Давида Сильвы.

Прогноз на матч «Гранада» - «Барселона»: ТВ 2.5. Коэффициент - 1.6

Матч каталонцев против «Гранады» будет достаточно интересным: в этом году соперник выглядит неплохо и способен навязать борьбу гранду.

9 очков в последних 5 матчах - неплохой результат для «Гранады». Но могло быть больше. Конечно, речь не идет о победе в Мадриде над «Реалом» - там команду Диего Мартинеса ожидали относительно прогнозируемые 0:2. В последнем туре, который состоялся уже после нового года, «Гранаду» ожидало поражение с таким же счетом против «Эйбара». И это куда более серьезная проблема, чем неудача с действующим чемпионом Испании.

«Барселоне» после неудачного старта удалось существенно улучшить свое турнирное положение. Благодаря победе каталонцев над «Атлетиком» (3:2) подопечные Рональда Кумана запрыгнули на третью строчку в турнирной таблице. Да, расстояние от лидеров «Атлетико» и «Реала» составляет 7 и 5 очков соответственно, и за сыгранными матчами ситуация не в пользу «Барселоны». Но это значительно лучше старта сезона, когда каталонцы шли чуть ли не в середине турнирной таблицы.

«Гранада» - «Барселона». Прогноз

Новый год для «Барселоны» начался с очень непростых победы над «Уэска» и «Атлетиком». Против «Гранады» будет не менее сложно, и здесь важно, в первую очередь, забивать как можно больше. Каталонцы на это способны.

Прогноз на матч «Осасуна» - «Реал»: победа мадридцев. Коэффициент - 1.5

Команды находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы: мадридцы занимают второе место и продолжают бороться с «Атлетико» за чемпионство. А вот «Осасуна» пока пытается выбраться из зоны вылета.

«Осасуна» в последних трех поединках чемпионата не проигрывала. Но только во встрече с «Реал Сосьедад» подопечные Ягоба Мондрагон добыли тот результат, которым действительно можно гордиться. По двум другим ничейным матчам, то «Эльче» и «Алавес» — это главные конкуренты за место в элите.

«Реал» значительно улучшил результаты в последних матчах. Лишь в последнем поединке 2020 года, когда команда Зинедина Зидана встречалась с «Эльче», ей не удалось одержать победу. Остальные матчи была сыграна лучшим образом, благодаря чему погоня за «Атлетико» продолжается. Сейчас же самое главное не терять очки против «Осасуны», ведь опыт позапрошлого поединка в чемпионате доказывает, что потерять важные баллы не с самым сильным соперником эта команда вполне может.

«Осасуна» - «Реал». Прогноз

От матча 2-й и 19-й команд чемпионата вряд ли стоит ожидать большой интриги. Но теперь хотя бы «Осасуна» подходит к поединку с грандом, имея хоть какую беспроигрышную серию. Тем не менее, «Реал» все равно победит.