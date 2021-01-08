Рональд КУМАН: «Мы хотим усилить состав»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман надеется на то, что во время январского трансферного окна состав команды будет усилен:
«В краткосрочной перспективе трансферы очень важны. Мы хотим усилить состав, и я по-прежнему считаю, что на некоторых позициях нужно больше конкуренции и эффективности.
Я так думаю, но при этом понимаю ситуацию в клубе. Если это невозможно, то это невозможно, и мы будем ждать следующего года».
Ранее Куман сообщил о том, что составил список игроков на выход из «Барселоны».
Источник — Marca
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