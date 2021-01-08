Рональд КУМАН: «Мы хотим усилить состав»

Наставник «Барселоны» - о работе клуба на трансферном рынке

  • 08.01.2021 18:31
  • 598 просмотров
  • 2 комментария
Рональд КУМАН: «Мы хотим усилить состав»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман надеется на то, что во время январского трансферного окна состав команды будет усилен:

«В краткосрочной перспективе трансферы очень важны. Мы хотим усилить состав, и я по-прежнему считаю, что на некоторых позициях нужно больше конкуренции и эффективности.

Я так думаю, но при этом понимаю ситуацию в клубе. Если это невозможно, то это невозможно, и мы будем ждать следующего года».

Ранее Куман сообщил о том, что составил список игроков на выход из «Барселоны».

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Источник — Marca

(4 голоса)

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Комментарии
    sergalis
    online
      sergalis, 08.01.2021 19:01
    +3
    Кем усилить ???? Чаком Норисом?
    Им мало?
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 08.01.2021 18:42
    0
    Не в те руки усиление...Куман уже это понял, но должен держать марку....
    Ссылка
    sergalis
    online
      sergalis, 08.01.2021 19:01
    +3
    Кем усилить ???? Чаком Норисом?
    Им мало?
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 08.01.2021 18:42
    0
    Не в те руки усиление...Куман уже это понял, но должен держать марку....
    Ссылка
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