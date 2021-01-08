Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Боруссия Дортмунд? Соглашения не было и не будет»

Наставник «РБ Лейпциг» опроверг слухи о переходе

  • 08.01.2021 17:47
  • 428 просмотров
  • 2 комментария
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Боруссия Дортмунд? Соглашения не было и не будет»
© twitter.com/RBLeipzig_EN

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн опроверг слухи о том, что он может возглавить «Боруссию» Дортмунд:

«Нет причин для беспокойства по поводу Дортмунда. Ситуация с «Боруссией» осталась такой же, как и во время моего пребывания в качестве тренера «Хоффенхайма». Соглашения не было и не будет.

Я чувствую себя комфортно, и у меня большие цели, которых нужно достичь в Лейпциге. Как я уже сказал, у кого-либо в клубе нет причин нервничать по поводу ухода в Дортмунд».

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Источник — Goal.com

(2 голоса)

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Комментарии
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 08.01.2021 18:08
    0
    Красава
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 08.01.2021 18:04
    0
    німецький Федик
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 08.01.2021 18:08
    0
    Красава
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 08.01.2021 18:04
    0
    німецький Федик
    Ссылка
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