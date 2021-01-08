Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Боруссия Дортмунд? Соглашения не было и не будет»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн опроверг слухи о том, что он может возглавить «Боруссию» Дортмунд:

«Нет причин для беспокойства по поводу Дортмунда. Ситуация с «Боруссией» осталась такой же, как и во время моего пребывания в качестве тренера «Хоффенхайма». Соглашения не было и не будет.

Я чувствую себя комфортно, и у меня большие цели, которых нужно достичь в Лейпциге. Как я уже сказал, у кого-либо в клубе нет причин нервничать по поводу ухода в Дортмунд».