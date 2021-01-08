Тоттенхэм ведет переговоры о подписании Перишича

Лондонский «Тоттенхэм» заинтересован в подписании 31-летнего хорватского левого вингера миланского «Интера» Ивана Перишича. Английский клуб уже начал переговоры с итальянской стороной.

«Шпоры» могут подписать Перишича на правах аренды до конца текущего сезона.

В текущем сезоне футболист провел за «Интер» 21 матч во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Контракт Перишича с «Интером» рассчитан до лета 2022-го года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €10 миллионов.