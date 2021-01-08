Виталий ШУМСКИЙ: «Не все легионеры оправдали надежды»

Некоторых игроков весной в команде не будет, утверждает тренер «Львова»

  • 08.01.2021 16:34
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Виталий ШУМСКИЙ: «Не все легионеры оправдали надежды»
© ФК Львов. Виталий Шумский

Главный тренер «Львова» Виталий Шумский рассказал о кадровой ситуации в своей команде.

— Вы акцентировали внимание на том, что бразильцев во «Львове» стало меньше, тем не менее команда по-прежнему одна из самых интернациональных в УПЛ.
— Знаете, я придерживаюсь мнения, что если приглашать иностранца, то он должен быть заметно сильнее доморощенного футболиста. Не все наши легионеры оправдали надежды, и, думаю,  некоторых весной в составе «Львова» уже не будет.

— Кстати, а кто во «Львове» отвечает за селекционную работу?
— Отвечу так: все под контролем генерального директора клуба Андрея Панькива. Конечно, в последнее время не обходится и без моего участия. Ведем переговоры с представителями игроков, просматриваем множество видеоматериалов. Сейчас заметно ужесточили требования к потенциальным новичкам. Без просмотра никого брать не собираемся. И одним матчем дело не обойдется, лишь после 2-3 спаррингов будем обсуждать шансы претендентов на подписание контракта.

— Уже 11-го января футболисты «Львова» возвращаются из отпуска. Уже известно, от чьих услуг вы откажетесь?
— От вратаря Пенькова. Кстати, это была его инициатива покинуть команду, Герман посчитал, что достоин большей игровой практики. Закончился срок аренды у Юрия Кравчука из «Горняка-Спорт». Также я владею информацией, что «Торпедо-БелАЗ» проявляет интерес к нашему игроку Липе Велозу, который играл за белорусов на правах аренды минувшей осенью. Что касается потенциальных новичков, то пока без конкретики, все на стадии переговоров, надеюсь, что усилимся несколькими футболистами.

— «Львов», как и остальные украинские команды, собрался проводить один из этапов подготовки в Турции?
— В этом вопросе мы не оригинальны. На 24-го января запланирован вылет в Турцию, где сыграем пять спаррингов. Возвращаемся домой 7-го февраля и на следующий день начнем непосредственную подготовку к поединку 14-го тура чемпионата УПЛ с соседом по таблице — «Минаем», где, как говорят, на кону будут стоять шесть очков. Хотя, принимая во внимание турнирное положение «Львова», для нас весной каждый поединок будет словно финальный.

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Источник — zbirna.com

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