Стало известно, когда Лунин может дебютировать в Реале

В пятницу, 8-го января, состоялась жеребьевка матчей 1/16 финала Кубка Испании по футболу.

Мадридский «Реал», за который выступает 21-летний украинский вратарь Андрей Лунин, встретится с представителем Сегунды Б «Алькояно». Матч состоится 20-го или 21-го января на муниципальном стадионе в Алькое.

Ожидается, что именно в этом поединке Лунин дебютирует в составе «Реала». В текущем сезоне украинский голкипер не провел еще ни одного поединка за мадридский клуб.