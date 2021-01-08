Стало известно, когда Лунин может дебютировать в Реале

В 1/16 финала Кубка Испании мадридский клуб сыграет с «Алькояно»

  • 08.01.2021 16:13
  • 649 просмотров
  • 1 комментарий
Стало известно, когда Лунин может дебютировать в Реале
© Instagram. Андрей Лунин

В пятницу, 8-го января, состоялась жеребьевка матчей 1/16 финала Кубка Испании по футболу.

Мадридский «Реал», за который выступает 21-летний украинский вратарь Андрей Лунин, встретится с представителем Сегунды Б «Алькояно». Матч состоится 20-го или 21-го января на муниципальном стадионе в Алькое.

Ожидается, что именно в этом поединке Лунин дебютирует в составе «Реала». В текущем сезоне украинский голкипер не провел еще ни одного поединка за мадридский клуб.

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Источник — ФК Реал Мадрид

(4 голоса)

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Комментарии
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 08.01.2021 16:15
    +3
    Желаю отстоять на ноль и продемонстрировать уверенную игру до самого финала
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 08.01.2021 16:15
    +3
    Желаю отстоять на ноль и продемонстрировать уверенную игру до самого финала
    Ссылка
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