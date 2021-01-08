ОФИЦИАЛЬНО: Реал отдал вингера в Хетафе

Такефуса Кубо будет защищать цвета испанского клуба на правах аренды

  • 08.01.2021 16:00
  • 447 просмотров
  • 0 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Реал отдал вингера в Хетафе
© ФК Реал Мадрид. Такефуса Кубо

Мадридский «Реал» отправил 19-летнего японского вингера Такефусу Кубо в аренду в испанский «Хетафе».

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Контракт Кубо принадлежит «Реалу» с лета 2019-го года, футболист перешел из «Токио» в качестве свободного агента. Первую часть текущего сезона Такефуса провел в аренде в «Вильярреале», за который сыграл 19 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал три результативные передачи.

Контракт Кубо с «Реалом» рассчитан до лета 2024-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €20 миллионов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Реал Мадрид

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности