ОФИЦИАЛЬНО: Реал отдал вингера в Хетафе

Мадридский «Реал» отправил 19-летнего японского вингера Такефусу Кубо в аренду в испанский «Хетафе».
Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
Контракт Кубо принадлежит «Реалу» с лета 2019-го года, футболист перешел из «Токио» в качестве свободного агента. Первую часть текущего сезона Такефуса провел в аренде в «Вильярреале», за который сыграл 19 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал три результативные передачи.
Контракт Кубо с «Реалом» рассчитан до лета 2024-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €20 миллионов.
Источник — ФК Реал Мадрид
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.