ОФИЦИАЛЬНО: Реал отдал вингера в Хетафе

Мадридский «Реал» отправил 19-летнего японского вингера Такефусу Кубо в аренду в испанский «Хетафе».

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Контракт Кубо принадлежит «Реалу» с лета 2019-го года, футболист перешел из «Токио» в качестве свободного агента. Первую часть текущего сезона Такефуса провел в аренде в «Вильярреале», за который сыграл 19 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал три результативные передачи.

Контракт Кубо с «Реалом» рассчитан до лета 2024-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €20 миллионов.