Эпицентр подпишет двух защитников

Один из лидеров группы «А» Второй лиги, «Эпицентр», в новом году уже успел провести мини-сбор, где просмотрел несколько потенциальных новичков.

Двое из них — Евгений Захарченко из «Агробизнеса» и Егор Смирнов из «ВПК-Агро» — произвели хорошее впечатление на главного тренера подолян Игоря Бадло и близки к подписанию контракта. По амплуа они — защитники. Всего «Эпицентр» планирует усилиться 4-5 новобранцами с опытом выступлений в Первой лиге.

После осенней части сезона футболисты «Эпицентра» занимают третье место в группе «А» Второй лиги, набрав 24 очка и имея игру в запасе.