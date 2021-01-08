Мариуполь сыграет с Кызылжаром и Спартаком

Стали известны имена еще двух соперников украинского клуба на сборе в Турции

  • 08.01.2021 14:58
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Мариуполь сыграет с Кызылжаром и Спартаком
© ФК Мариуполь

Стали известны еще два соперника «Мариуполя» на тренировочном сборе в Турции. 21-го января украинская команда сыграет с «Кызылжаром» из Казахстана, а 3-го февраля со «Спартаком» из Латвии. Также стало известно, что спарринг с польским «Ракувом» состоится не 20-го января, а 16-го.

Игровое расписание ФК «Мариуполь» на сборе выглядит так:

9-го января — «Слован» (Либерец, Чехия)
16-го января – «Ракув» (Ченстохова, Польша)
21-го января – «Кызылжар» (Казахстан)
28-го января – «Пролетер» (Нови-Сад, Сербия)
3-е февраля – «Спартак» (Юрмала, Латвия)

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Источник — ФК Мариуполь

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