Арсенал заинтересовался Дракслером

Лондонский «Арсенал» нацелился на 27-летнего немецкого атакующего полузащитника ПСЖ Юлиана Дракслера.

Футболист входит в топ-лист «Арсенала». Также «канониры» рассматривают кандидатуру 24-летнего немецкого хавбека дортмундской «Боруссии» Юлиана Брандта, который играет на той же позиции.

В текущем сезоне Дракслер провел за ПСЖ 10 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Контракт игрока с парижским клубом рассчитан до лета 2021-го года. Ориентировочная стоимость Юлиана составляет €20 миллионов.