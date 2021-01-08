Реал начал охоту за звездой Тоттенхэма

Мадридский «Реал» нацелился на 28-летнего бомбардира лондонского «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мина.
«Сливочные» считают футболиста своей приоритетной целью в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне Сон Хын Мин провел за «Тоттенхэм» 25 матчей во всех турнирах, где забил 16 мячей и отдал 8 результативных передач.
Контракт футболиста со «шпорами» рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость форварда составляет €90 миллионов.
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Источник — OK Diario
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