Реал начал охоту за звездой Тоттенхэма

Мадридский «Реал» нацелился на 28-летнего бомбардира лондонского «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мина.

«Сливочные» считают футболиста своей приоритетной целью в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Сон Хын Мин провел за «Тоттенхэм» 25 матчей во всех турнирах, где забил 16 мячей и отдал 8 результативных передач.

Контракт футболиста со «шпорами» рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость форварда составляет €90 миллионов.