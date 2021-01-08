Реал начал охоту за звездой Тоттенхэма

Корейский форвард Сон Хын Мин является приоритетной целью для мадридского клуба

  • 08.01.2021 13:38
  • 2192 просмотра
  • 3 комментария
Реал начал охоту за звездой Тоттенхэма
© ФК Тоттенхэм. Сон Хын Мин

Мадридский «Реал» нацелился на 28-летнего бомбардира лондонского «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мина.

«Сливочные» считают футболиста своей приоритетной целью в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Сон Хын Мин провел за «Тоттенхэм» 25 матчей во всех турнирах, где забил 16 мячей и отдал 8 результативных передач.

Контракт футболиста со «шпорами» рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость форварда составляет €90 миллионов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — OK Diario

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 08.01.2021 14:44
    0
    Мауринио не позволит...
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 08.01.2021 14:13
    -1
    Alexander Киев, 08.01.2021 14:07
    а как же Супряга???
    в голове твоей диряво
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 08.01.2021 14:07
    -3
    а как же Супряга???
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 08.01.2021 14:44
    0
    Мауринио не позволит...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности