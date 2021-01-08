ФОТО. Тайсон выбирает между мотоциклом и скейтбордом

Полузащитник «Шахтера» продолжает отдыхать перед второй частью сезона

  • 08.01.2021 12:40
  • 1248 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Тайсон выбирает между мотоциклом и скейтбордом
© Instagram. Тайсон

32-летний бразильский хавбек «Шахтера» Тайсон завершает отпуск в Бразилии.

«Мотоцикл или скейтборд?», — задался футболист вопросом в социальных сетях, опубликовав фото средств передвижения.

В текущем сезоне Тайсон провел за «Шахтер» 15 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

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Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 08.01.2021 14:10
    0
    И одно и другое
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 08.01.2021 14:10
    0
    И одно и другое
    Ссылка
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