ФОТО. Тайсон выбирает между мотоциклом и скейтбордом

32-летний бразильский хавбек «Шахтера» Тайсон завершает отпуск в Бразилии.
«Мотоцикл или скейтборд?», — задался футболист вопросом в социальных сетях, опубликовав фото средств передвижения.
В текущем сезоне Тайсон провел за «Шахтер» 15 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
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Источник — Instagram
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