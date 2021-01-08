Бондаренко/Киченок – Мухова/Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Восьмого января на турнире WTA 500 в ОАЭ две украинки начнут соревнования в парном разряде.

Катерина Бондаренко в дуэте с Надеждой Киченок проведут матч против чешского тандема Каролина Мухова / Маркета Вондроушова.

Встреча состоится четвертым запуском на корте №1 после матча Крейчикова – Путинцева. Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.





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