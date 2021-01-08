Вейналдум не отвергал продление контракта с Ливерпулем

30-летний нидерландский центральный полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум не отвергал продление контракта с «красными».

Текущее соглашение футболиста с «Ливерпулем» истекает в конце июня 2021-гогода. Вейналдум может продолжить карьеру в «Барселоне», но «Ливерпуль» вполне успеет предложить ему новый контракт.

Хавбек выступает за «Ливерпуль» с лета 2016-го года после перехода из «Ньюкасла» за €27,5 миллионов.

В текущем сезоне Вейналдум провел за «красных» 24 матча во всех турнирах, где забил один гол.