Металлист 1925 расстался с украинским форвардом

Сотрудничество с «Металлистом 1925» прекратил 22-летний украинский нападающий Максим Ермоленко.
Максим стал игроком харьковской команды с момента ее основания — летом 2016-го года. За это время он провел 48 официальных матчей, в которых отметился девятью забитыми мячами и одной результативной передачей.
Ориентировочная стоимость игрока оценивается в €25 тысяч.
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Источник — ФК Металлист 1925
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