Металлист 1925 расстался с украинским форвардом

Сотрудничество с «Металлистом 1925» прекратил 22-летний украинский нападающий Максим Ермоленко.

Максим стал игроком харьковской команды с момента ее основания — летом 2016-го года. За это время он провел 48 официальных матчей, в которых отметился девятью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Ориентировочная стоимость игрока оценивается в €25 тысяч.