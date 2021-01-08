ТаТоТаке. Инсайды из УПЛ, будущее Коваленко и легионеров

В первом выпуске нового года Андрей Сенькив и Михаил Спиваковский отвечают на самые актуальные из ваших вопросов, делятся инсайдами из лагерей ведущих клубов УПЛ, рассказывают о потенциальных трансферах лучших украинских легионеров и представляют хит-парад лучших цитат ТаТоТаке в 2020-м.

00.04 Как встретили Новый год ведущие ТаТоТаке

1.29 Внимание! Говорит и показывает Сыдорив!

2.00 Новая супер-акция от наших партнеров

2.21 Перейдет ли Линкольн в Динамо

3.14 Блеск и парадоксы Абады?

5.00 Почему ушел Диего Лонго

5.34 Малиновский возвращается в… Бельгию?!

7.04 Комментируем интервью Сергея Палкина

8.18 Зачем Боту поехал в Бразилию?

8.42 Как Сенькив проиграл спор Болотникову

9.37 Что мы думаем про канал «Лысый аферист»

10.42 Что происходит в Александрии

11.45 Днепр-1 затянет пояса потуже?

12.59 Почему все без ума от КраСавы

14.28 Когда Коваленко уедет в Бергамо?

16.57 Во сколько Гент оценивает Яремчука

18.09 Что делает Сенькив в свободное от проекта время

19.46 Спиваковский отвечает Стороженко

21.31 Лучшие цитаты ведущих ТаТоТаке в 2020-м

35.52 Подводим итоги рубрики ШТТ и даем новое задание

37.12 Ставка от Сенькива.