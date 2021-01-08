ТаТоТаке. Инсайды из УПЛ, будущее Коваленко и легионеров

Смотрите новый выпуск футбольной программы

  • 08.01.2021 12:14
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ТаТоТаке. Инсайды из УПЛ, будущее Коваленко и легионеров
© ТаТоТаке

В первом выпуске нового года Андрей Сенькив и Михаил Спиваковский отвечают на самые актуальные из ваших вопросов, делятся инсайдами из лагерей ведущих клубов УПЛ, рассказывают о потенциальных трансферах лучших украинских легионеров и представляют хит-парад лучших цитат ТаТоТаке в 2020-м.

00.04 Как встретили Новый год ведущие ТаТоТаке
1.29 Внимание! Говорит и показывает Сыдорив!
2.00 Новая супер-акция от наших партнеров
2.21 Перейдет ли Линкольн в Динамо
3.14 Блеск и парадоксы Абады?
5.00 Почему ушел Диего Лонго
5.34 Малиновский возвращается в… Бельгию?!
7.04 Комментируем интервью Сергея Палкина
8.18 Зачем Боту поехал в Бразилию?
8.42 Как Сенькив проиграл спор Болотникову
9.37 Что мы думаем про канал «Лысый аферист»
10.42 Что происходит в Александрии
11.45 Днепр-1 затянет пояса потуже?
12.59 Почему все без ума от КраСавы
14.28 Когда Коваленко уедет в Бергамо?
16.57 Во сколько Гент оценивает Яремчука
18.09 Что делает Сенькив в свободное от проекта время
19.46 Спиваковский отвечает Стороженко
21.31 Лучшие цитаты ведущих ТаТоТаке в 2020-м
35.52 Подводим итоги рубрики ШТТ и даем новое задание
37.12 Ставка от Сенькива.

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Источник — ТаТоТаке

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