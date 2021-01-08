Экс-ассистент Мирчи Луческу получил работу в Шанхай СИПГ

Бывший ассистент Мирчи Луческу Томислав Рогич, который с 2014 по 2016 годы работал в «Шахтере» и был ответственен за подготовку вратарей, продолжит карьеру в китайском «Шанхай СИПГ».

Рогич вошел в тренерский штаб хорвата Ивана Леко, который с 1 января стал главным тренером «Шанхай СИПГ», подписав двухлетнее соглашение.

В «Шанхай СИПГ» 45-летний Рогич привычно будет отвечать за подготовку вратарей.

Тренерскую карьеру Рогич начал в 2014 году в «Хайдуке», из которого и перешел в «Шахтер». Затем вместе с Луческу недолго поработал в «Зените», а с 2017 по 2019 годы работал в штабе Ивана Леко в «Брюгге».