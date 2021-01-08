Чалханоглу хочет зарабатывать в Милане 7 млн евро в год

Итальянский «Милан» хочет продлить контракт с хавбеком Хаканом Чалханоглу и готов предложить ему зарплату 3,5 млн евро за сезон.

Сам 26-летний игрок сборной Турции хочет зарабатывать в два раза больше. Высокие аппетиты Чалханоглу связаны с его удачной игрой в нынешнем сезоне и, соответственно, появившимся интересом со стороны европейских клубов.

Вероятно, сторонам не удастся достигнуть соглашения, поскольку в «Милане» опасаются, что если пойдут на уступки Хакану, другие игроки также начнут требовать пересмотреть их контрактов в сторону значительного увеличения зарплат.

Отметим, что в этом сезоне Чалханоглу провел за «Милан» 22 матча во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 9 голевых передач. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2021 года.