Чалханоглу хочет зарабатывать в Милане 7 млн евро в год

Клуб не может договориться с турецким хавбеком о новом контракте

  • 08.01.2021 10:39
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Чалханоглу хочет зарабатывать в Милане 7 млн евро в год
© Global Look Press. Хакан Чалханоглу

Итальянский «Милан» хочет продлить контракт с хавбеком Хаканом Чалханоглу и готов предложить ему зарплату 3,5 млн евро за сезон.

Сам 26-летний игрок сборной Турции хочет зарабатывать в два раза больше. Высокие аппетиты Чалханоглу связаны с его удачной игрой в нынешнем сезоне и, соответственно, появившимся интересом со стороны европейских клубов.

Вероятно, сторонам не удастся достигнуть соглашения, поскольку в «Милане» опасаются, что если пойдут на уступки Хакану, другие игроки также начнут требовать пересмотреть их контрактов в сторону значительного увеличения зарплат.

Отметим, что в этом сезоне Чалханоглу провел за «Милан» 22 матча во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 9 голевых передач. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2021 года.

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Источник — Sky Sports

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