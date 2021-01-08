Эден АЗАР: «VAR убирает эмоции и веселье из футбола»

Вингер «Реала» не жалует систему видеоповторов

  • 08.01.2021 09:51
  • 268 просмотров
  • 1 комментарий
Эден АЗАР: «VAR убирает эмоции и веселье из футбола»
© twitter.com/realmadrid. Эден Азар

Бельгийский полузащитник «Реала» Эден Азар не доволен новой системой VAR.

«Эта система убирает столько веселья из футбола, крадет столько эмоций. Мы забиваем гол, а потом начинаем гадать, что же будет дальше. Да, VAR исправил много ошибок, однако в несправедливости тоже заключена прелесть футбола. Без всяких сомнений - я бы сказал чао VAR», - сказал Азар.

В нынешнем сезоне на счету 30-летнего бельгийца два забитых гола в 8 играх.

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Источник — Marca

(3 голоса)

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Комментарии
    Penal
    online
      Penal, 08.01.2021 10:39
    0
    Веселье и прелесть ошибок для исполнителей не очень вяжется с интересами клуба, особенно когда расходы на веселье исчисляются сотнями миллионов......
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 08.01.2021 10:39
    0
    Веселье и прелесть ошибок для исполнителей не очень вяжется с интересами клуба, особенно когда расходы на веселье исчисляются сотнями миллионов......
    Ссылка
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