Эден АЗАР: «VAR убирает эмоции и веселье из футбола»

Бельгийский полузащитник «Реала» Эден Азар не доволен новой системой VAR.

«Эта система убирает столько веселья из футбола, крадет столько эмоций. Мы забиваем гол, а потом начинаем гадать, что же будет дальше. Да, VAR исправил много ошибок, однако в несправедливости тоже заключена прелесть футбола. Без всяких сомнений - я бы сказал чао VAR», - сказал Азар.

В нынешнем сезоне на счету 30-летнего бельгийца два забитых гола в 8 играх.

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