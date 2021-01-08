37-летний Квальярелла не хочет покидать Сампдорию ради перехода в Ювентус

Опытного форварда все устраивает в текущем клубе

  • 08.01.2021 07:44
  • 639 просмотров
  • 1 комментарий
37-летний Квальярелла не хочет покидать Сампдорию ради перехода в Ювентус
© Instagram

Ветеран «Сампдории» Фабио Квальярелла прокомментировал слухи о возможном переходе в «Ювентус». 37-летний форвард исключил свой уход.

«Если вы так много дали и получили еще больше, если каждый раз чувствуете, как эмоции бьются в груди, это означает, что есть более сильные связи, чем все остальные, которые выходят за рамки лестных ухаживаний. Я думаю, что живу и играю так», - написал Квальярелла в Instagram.

Квальярелла в этом сезоне сыграл 14 матчей в Серии А, забил 7 мячей.

Ранее сообщалось, что Квальяреллу хочет подписать главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло.

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    Геннадий Денисенко
      Геннадий Денисенко, 08.01.2021 08:15
    0
    Так он уже играл за Ювентус, поначалу было всё хорошо,а потом забуксовал, конкуренция ребята!!!!
    Ссылка
    Геннадий Денисенко
      Геннадий Денисенко, 08.01.2021 08:15
    0
    Так он уже играл за Ювентус, поначалу было всё хорошо,а потом забуксовал, конкуренция ребята!!!!
    Ссылка
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