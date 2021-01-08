37-летний Квальярелла не хочет покидать Сампдорию ради перехода в Ювентус

Ветеран «Сампдории» Фабио Квальярелла прокомментировал слухи о возможном переходе в «Ювентус». 37-летний форвард исключил свой уход.

«Если вы так много дали и получили еще больше, если каждый раз чувствуете, как эмоции бьются в груди, это означает, что есть более сильные связи, чем все остальные, которые выходят за рамки лестных ухаживаний. Я думаю, что живу и играю так», - написал Квальярелла в Instagram.

Квальярелла в этом сезоне сыграл 14 матчей в Серии А, забил 7 мячей.

Ранее сообщалось, что Квальяреллу хочет подписать главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло.