37-летний Квальярелла не хочет покидать Сампдорию ради перехода в Ювентус

Ветеран «Сампдории» Фабио Квальярелла прокомментировал слухи о возможном переходе в «Ювентус». 37-летний форвард исключил свой уход.
«Если вы так много дали и получили еще больше, если каждый раз чувствуете, как эмоции бьются в груди, это означает, что есть более сильные связи, чем все остальные, которые выходят за рамки лестных ухаживаний. Я думаю, что живу и играю так», - написал Квальярелла в Instagram.
Квальярелла в этом сезоне сыграл 14 матчей в Серии А, забил 7 мячей.
Ранее сообщалось, что Квальяреллу хочет подписать главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло.
Источник — Instagram
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