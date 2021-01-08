Шмейхель второй год подряд признан лучшим игроком Дании

Голкипер английского «Лестера» и сборной Дании Каспер Шмейхель признан лучшим футболистом своей страны в 2020 году. 34-летний вратарь набрал 36,5% голосов.
Вслед за Шмейхелем в голосовании расположились полузащитник «Тоттенхэма» Эмиль Хейбьерг (35%) и защитник «Милана» Симон Кьяер (28,5%).
Шмейхель признан лучшим датским футболистом года в третий раз. Ранее он получил награду в 2016 и 2019 годах.
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Источник — Sport.ua
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