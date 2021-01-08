АВАГИМЯН: «Из Шахтера идут либо в дубль, либо в аренду в Мариуполь»

В Украине 100 тысяч долларов за молодого игрока никто не заплатит

  • 08.01.2021 00:34
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АВАГИМЯН: «Из Шахтера идут либо в дубль, либо в аренду в Мариуполь»
© ФК Черноморец. Артур Авагимян

Бывший полузащитник «Шахтера» Артур Авагимян, который сейчас выступает в «Черноморце», пояснил, почему в 2017 году решился на аренду в «Мариуполь»:

«Почему все из «Шахты» убегают в «Мариуполь»? Ну, не сильно большой выбор у тебя, куда идти. Или ты идешь в «Мариуполь» в аренду, или остаешься в дубле «Шахтера».

Например, если тебя выгоняют, говорят, что ты уже не подходишь «Шахтеру», и ты идешь в «Мариуполь», то компенсацию за тебя не платят. А если в другой какой-то клуб, то 100 тысяч долларов.

У нас в Украине таких денег за молодого игрока никто не заплатит. Поэтому, по сути, остается два варианта: либо в аренду в «Мариуполь», либо остаешься в дубле «Шахтера».

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Источник — Брутальный футбол

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