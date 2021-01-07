Чемпионат Украины был сильнее Бундеслиги? Левченко не согласен со Срной

Левченко написал в Твиттере: «Хмм, здесь мы все-таки расходимся во мнениях»

  • 07.01.2021 23:42
  • 1037 просмотров
  • 5 комментариев
Чемпионат Украины был сильнее Бундеслиги? Левченко не согласен со Срной
© Instagram. Евгений Левченко

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко выразил несогласие с мнением экс-игрока «Шахтера» Дарио Срны.

Ранее директор «горняков» по футболу Дарио Срна гордо заявил: «У нас был чемпионат, который был сильнее немецкого и французского. Если сейчас смотреть назад, то понимаешь, каким был наш чемпионат: «Шахтер», «Динамо», «Металлист», «Днепр», «Черноморец», «Заря», «Металлург».

В ответ Евгений Левченко написал в Твиттере: «Хмм, здесь мы все-таки расходимся во мнениях».

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Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 08.01.2021 00:47
    +2
    Не давайте Сырне больше этой дури.
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 08.01.2021 00:19
    +3
    andre_lui, 08.01.2021 00:16
    Від бельгійського точно краще. Бельгійці самі додали за останні роки.
    Не больгийцы додали, а мы сдали на фоне бельгийцев, да и голландцев тоже.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 08.01.2021 00:16
    +3
    DKTheBest2, 08.01.2021 00:07
    В кращі часи був десь на рівні португальського, нідерландського чи бельгійського. Може трохи кращий один-два сезони. Але це максимум.
    Від бельгійського точно краще. Бельгійці самі додали за останні роки.
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 08.01.2021 00:12
    +5
    Ліга чемпіонів. 5 березня 2013
    Боруссія Д - Шахтар 3:0
    Ліга чемпіонів
    23 жовтня 2013
    Байєр - Шахтар 4:0
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 08.01.2021 00:07
    +4
    В кращі часи був десь на рівні португальського, нідерландського чи бельгійського. Може трохи кращий один-два сезони. Але це максимум.
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 08.01.2021 00:12
    +5
    Ліга чемпіонів. 5 березня 2013
    Боруссія Д - Шахтар 3:0
    Ліга чемпіонів
    23 жовтня 2013
    Байєр - Шахтар 4:0
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 08.01.2021 00:07
    +4
    В кращі часи був десь на рівні португальського, нідерландського чи бельгійського. Може трохи кращий один-два сезони. Але це максимум.
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 08.01.2021 00:19
    +3
    andre_lui, 08.01.2021 00:16
    Від бельгійського точно краще. Бельгійці самі додали за останні роки.
    Не больгийцы додали, а мы сдали на фоне бельгийцев, да и голландцев тоже.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 08.01.2021 00:16
    +3
    DKTheBest2, 08.01.2021 00:07
    В кращі часи був десь на рівні португальського, нідерландського чи бельгійського. Може трохи кращий один-два сезони. Але це максимум.
    Від бельгійського точно краще. Бельгійці самі додали за останні роки.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 08.01.2021 00:47
    +2
    Не давайте Сырне больше этой дури.
    Ссылка
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