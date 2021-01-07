Чемпионат Украины был сильнее Бундеслиги? Левченко не согласен со Срной

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко выразил несогласие с мнением экс-игрока «Шахтера» Дарио Срны.
Ранее директор «горняков» по футболу Дарио Срна гордо заявил: «У нас был чемпионат, который был сильнее немецкого и французского. Если сейчас смотреть назад, то понимаешь, каким был наш чемпионат: «Шахтер», «Динамо», «Металлист», «Днепр», «Черноморец», «Заря», «Металлург».
В ответ Евгений Левченко написал в Твиттере: «Хмм, здесь мы все-таки расходимся во мнениях».
Хмм, здесь мы все-таки расходимся во мнениях🤷🏽♂️— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) January 7, 2021
«Срна: Чемпионат Украины был сильнее немецкой Бундеслиги»
Источник — Twitter
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