Чемпионат Украины был сильнее Бундеслиги? Левченко не согласен со Срной

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко выразил несогласие с мнением экс-игрока «Шахтера» Дарио Срны.

Ранее директор «горняков» по футболу Дарио Срна гордо заявил: «У нас был чемпионат, который был сильнее немецкого и французского. Если сейчас смотреть назад, то понимаешь, каким был наш чемпионат: «Шахтер», «Динамо», «Металлист», «Днепр», «Черноморец», «Заря», «Металлург».

В ответ Евгений Левченко написал в Твиттере: «Хмм, здесь мы все-таки расходимся во мнениях».