Кубок Испании. Валенсия уверенно пробилась в 1/16 финала

7 января в Кубке Испании завершились матчи предварительного раунда. Ниже приведены результаты игрового дня.
«Валенсия» уверенно пробилась в 1/16 финала Копа дель Рей, отгрузив 4 мяча оппонентам из низшего дивизиона.
Кубок Испании
1/32 финала, 7 января
- Аморебьета – Спортинг Хихон – 0:1
- Еклано – Валенсия – 1:4
- Жирона – Луго – 2:1 (д.в.)
- Пенья Депортива – Сабадель – 0:0 (пен – 2:0)
- Понтеведра – Кадис – 0:0 (пен – 4:5)
- Алькояно – Уэска – 2:1
- Лас-Росас – Эйбар – 3:4 (д.в.)
Команды, которые вышли в 1/16 финала
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Источник — Sport.ua
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