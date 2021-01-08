Футбольный матч привел к гибели. Бразилец из Алверки умер в госпитале

Ранее Алекс Аполинарио перенес остановку сердца и дыхания, но был реанимирован

  • 08.01.2021 00:14
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Футбольный матч привел к гибели. Бразилец из Алверки умер в госпитале
© ФК Алверка. Алекс Аполинарио

24-летний игрок португальской «Алверки» Алекс Аполинарио умер в госпитале через несколько дней поле потери сознания на поле.

3 января бразилец перенес остановку сердца и дыхания на 27-й минуте первого тайма матча третьей лиги Португалии против команды «Алмейрим».

Спортсмена реанимировали на поле с помощью дефибриллятора, а затем он был доставлен спасателями в больницу Вила-Франка-де-Шира.

Игрока поместили в реанимацию, но 7 января он скончался. Клуб отменил все мероприятия из-за траура.

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Источник — Twitter

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