Король точки! Кто за 2020 год забил пенальти больше всех?

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду реализовал 11-метровые удары 17 раз

  • 07.01.2021 21:45
  • 3556 просмотров
  • 1 комментарий
Король точки! Кто за 2020 год забил пенальти больше всех?
© Twitter. Криштиану Роналду

Известный веб-портал Transfermarkt опубликовал список футболистов, которые реализовали наибольшее количество пенальти в 2020 году. В рейтинге учтены только голы, забитые в топ-5 европейских лигах (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция).

Первое место занял нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, который забил с пенальти 17 раз. На второй позиции – полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш (15), а на третьей – форвард «Лацио» Чиро Иммобиле (14).

Лучшие пенальтисты 2020 года (топ-5 лиг Европы)

  • 1. Криштиану Роналду (Ювентус) – 17 голов
  • 2. Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) – 15
  • 3. Чиро Иммобиле (Лацио) – 14
  • 4. Ромелу Лукаку (Интер) – 10
  • 5–9. Андрей Крамарич (Хоффенхайм) – 9
  • 5–9. Жордан Верету (Рома) – 9
  • 5–9. Неймар (ПСЖ) – 9
  • 5–9. Лукас Окампос (Севилья) – 9
  • 5–9. Лионель Месси (Барселона) – 9
  • 10. Мохамед Салах (Ливерпуль) – 8

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Источник — Transfermarkt

(9 голосов)

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Комментарии
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 07.01.2021 22:47
    0
    А где кормилец?))
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 07.01.2021 22:47
    0
    А где кормилец?))
    Ссылка
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