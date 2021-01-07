Король точки! Кто за 2020 год забил пенальти больше всех?

Известный веб-портал Transfermarkt опубликовал список футболистов, которые реализовали наибольшее количество пенальти в 2020 году. В рейтинге учтены только голы, забитые в топ-5 европейских лигах (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция).
Первое место занял нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, который забил с пенальти 17 раз. На второй позиции – полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш (15), а на третьей – форвард «Лацио» Чиро Иммобиле (14).
Лучшие пенальтисты 2020 года (топ-5 лиг Европы)
- 1. Криштиану Роналду (Ювентус) – 17 голов
- 2. Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) – 15
- 3. Чиро Иммобиле (Лацио) – 14
- 4. Ромелу Лукаку (Интер) – 10
- 5–9. Андрей Крамарич (Хоффенхайм) – 9
- 5–9. Жордан Верету (Рома) – 9
- 5–9. Неймар (ПСЖ) – 9
- 5–9. Лукас Окампос (Севилья) – 9
- 5–9. Лионель Месси (Барселона) – 9
- 10. Мохамед Салах (Ливерпуль) – 8
Источник — Transfermarkt
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