Король точки! Кто за 2020 год забил пенальти больше всех?

Известный веб-портал Transfermarkt опубликовал список футболистов, которые реализовали наибольшее количество пенальти в 2020 году. В рейтинге учтены только голы, забитые в топ-5 европейских лигах (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция).

Первое место занял нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, который забил с пенальти 17 раз. На второй позиции – полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш (15), а на третьей – форвард «Лацио» Чиро Иммобиле (14).

Лучшие пенальтисты 2020 года (топ-5 лиг Европы)