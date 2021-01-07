ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 января

В пятницу, 8 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
21:30. Боруссия М - Бавария 5,04 - 4,95 - 1,64
22:00. Сельта - Вильярреал 3,24 - 3,35 - 2,34
ТЕННИС
08:00. Бондаренко - Жабер 7,11 - 1,11
08:00. Саснович - Мугуруза 3,14 - 1,34
БАСКЕТБОЛ
21:00. Олимпиакос - Бавария 1,54 - 2,42
22:00. Реал Мадрид - Милан 1,44 - 2,92
Виталий Петровский, Sport.ua
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