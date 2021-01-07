Кривбасс проведет восемь товарищеских матчей в Турции

На заключительном этапе подготовки к весенней части сезона «Кривбасс», выступающий во Второй лиге Украины, проведет в Турции восемь контрольных матчей. Четыре спарринг-партнера уже известны: «Оболонь», «Полесье», белорусская «Славия» и латвийская «Валмиера». Остальные соперники еще уточняются.

Из отпуска «Кривбасс» вернется 11-го января. Первые два сбора запланированы в Кривом Роге.

За «Кривбасс» больше не будут выступать Арсений Процишин, Евгений Кателин, Сергей Воронин. Новым спортивным директором назначен Константин Фролов, известный по работе с одесским «Черноморцем». По словам главного тренера Геннадия Приходько, «Кривбасс» собирается усилиться 4-5 футболистами. Тем более, что руководство клуба поставило перед командой четкое задание — повыситься в классе.

После осенней части чемпионата Украины «Кривбасс» занимает четвертое место в группе «Б» Второй лиги, набрав 19 очков и имея игру в запасе.