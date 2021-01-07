Тренер Фрайбурга: «Лидеры США несут ответственность за гибели у Капитолия»

Главный тренер «Фрайбурга» Кристиан Штрайх прокомментировал политический кризис в США, в ходе которого сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, а в результате столкновений накануне инаугурации Джо Байдена погибло 4 человека:

«Это может быть предупреждением для всех нас, включая и Германию. Как бы плохо это ни было, эти фото и видео могут помочь нам увидеть, как быстро ситуация может пойти в неправильном направлении. Учитывая историю последних нескольких столетий, я не удивлен тем, что происходит в Америке. Честно, я ожидал этого.

Нужно просто внимательно посмотреть на то, что происходило в этой стране. Как расизм и человеконенавистничество распространялись многими людьми, в том числе из из экономической элиты, как это поддерживалось. Там не один виновник. Лидеры США несут ответственность за гибель людей. Они несут ответственность за смерти и в ситуации с коронавирусом. В этой стране до сих пор существует ужасный расизм!»