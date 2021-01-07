Тренер Фрайбурга: «Лидеры США несут ответственность за гибели у Капитолия»

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса

  • 07.01.2021 20:51
  • 1442 просмотра
  • 11 комментариев
Тренер Фрайбурга: «Лидеры США несут ответственность за гибели у Капитолия»
© Twitter

Главный тренер «Фрайбурга» Кристиан Штрайх прокомментировал политический кризис в США, в ходе которого сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, а в результате столкновений накануне инаугурации Джо Байдена погибло 4 человека:

«Это может быть предупреждением для всех нас, включая и Германию. Как бы плохо это ни было, эти фото и видео могут помочь нам увидеть, как быстро ситуация может пойти в неправильном направлении. Учитывая историю последних нескольких столетий, я не удивлен тем, что происходит в Америке. Честно, я ожидал этого.

Нужно просто внимательно посмотреть на то, что происходило в этой стране. Как расизм и человеконенавистничество распространялись многими людьми, в том числе из из экономической элиты, как это поддерживалось. Там не один виновник. Лидеры США несут ответственность за гибель людей. Они несут ответственность за смерти и в ситуации с коронавирусом. В этой стране до сих пор существует ужасный расизм!»

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Комментарии
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 07.01.2021 23:48
    0
    бред какой то...он ожидал это...вот клоун!
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 07.01.2021 21:42
    0
    Александр Шевченко, 07.01.2021 21:30
    Нет, он потомок фрицов, кто евреев и сруских мочил, блин. Который должен ответить за что делали его предки.
    Немцы, в свое время, никого не щадили, как и рашисты.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.01.2021 21:31
    +1
    Володимир Семигайло, 07.01.2021 21:28
    Трамп закликав іти на Капітолій, наказ зупинити віддав Пенс.
    За звичай президенту доповідають про такі події і він погоджує рішення.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 07.01.2021 21:30
    +1
    oenergo.com, 07.01.2021 21:27
    А он еще и кацап?
    Нет, он потомок фрицов, кто евреев и сруских мочил, блин. Который должен ответить за что делали его предки.
    Ссылка
    Maximus
      Maximus, 07.01.2021 21:30
    +3
    А что по этому поводу думают тренеры Риеки, Лудогорца и Лугано?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.01.2021 21:29
    +2
    oenergo.com, 07.01.2021 21:13
    Учитывая историю последних нескольких столетий, я не удивлен тем, что происходит в Америке. Честно, я ожидал этого.
    ------------------------------------------
    Только не немцу об этом говорить.
    А можеш там в історії за одно глянути коли Петро Перший перейменував Московію в ПаРашу, до чи після обіду?😂😂😂
    Ссылка
    Володимир Семигайло
      Володимир Семигайло, 07.01.2021 21:28
    +1
    DKTheBest2, 07.01.2021 21:19
    Трамп закликав людей мітингувати, Трамп віддав наказ спецслужбам зупинити людей.
    Трамп закликав іти на Капітолій, наказ зупинити віддав Пенс.
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 07.01.2021 21:27
    -1
    Александр Шевченко, 07.01.2021 21:21
    А че кацапу?))) Тому, кто к власти пришел расстреляв всю императорскую семью?
    А он еще и кацап?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 07.01.2021 21:21
    +7
    oenergo.com, 07.01.2021 21:13
    Учитывая историю последних нескольких столетий, я не удивлен тем, что происходит в Америке. Честно, я ожидал этого.
    ------------------------------------------
    Только не немцу об этом говорить.
    А че кацапу?))) Тому, кто к власти пришел расстреляв всю императорскую семью?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.01.2021 21:19
    +1
    Трамп закликав людей мітингувати, Трамп віддав наказ спецслужбам зупинити людей.
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 07.01.2021 21:13
    -5
    Учитывая историю последних нескольких столетий, я не удивлен тем, что происходит в Америке. Честно, я ожидал этого.
    ------------------------------------------
    Только не немцу об этом говорить.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 07.01.2021 21:21
    +7
    oenergo.com, 07.01.2021 21:13
    Учитывая историю последних нескольких столетий, я не удивлен тем, что происходит в Америке. Честно, я ожидал этого.
    ------------------------------------------
    Только не немцу об этом говорить.
    А че кацапу?))) Тому, кто к власти пришел расстреляв всю императорскую семью?
    Ссылка
    Maximus
      Maximus, 07.01.2021 21:30
    +3
    А что по этому поводу думают тренеры Риеки, Лудогорца и Лугано?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.01.2021 21:29
    +2
    oenergo.com, 07.01.2021 21:13
    Учитывая историю последних нескольких столетий, я не удивлен тем, что происходит в Америке. Честно, я ожидал этого.
    ------------------------------------------
    Только не немцу об этом говорить.
    А можеш там в історії за одно глянути коли Петро Перший перейменував Московію в ПаРашу, до чи після обіду?😂😂😂
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.01.2021 21:31
    +1
    Володимир Семигайло, 07.01.2021 21:28
    Трамп закликав іти на Капітолій, наказ зупинити віддав Пенс.
    За звичай президенту доповідають про такі події і він погоджує рішення.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 07.01.2021 21:30
    +1
    oenergo.com, 07.01.2021 21:27
    А он еще и кацап?
    Нет, он потомок фрицов, кто евреев и сруских мочил, блин. Который должен ответить за что делали его предки.
    Ссылка
    Володимир Семигайло
      Володимир Семигайло, 07.01.2021 21:28
    +1
    DKTheBest2, 07.01.2021 21:19
    Трамп закликав людей мітингувати, Трамп віддав наказ спецслужбам зупинити людей.
    Трамп закликав іти на Капітолій, наказ зупинити віддав Пенс.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.01.2021 21:19
    +1
    Трамп закликав людей мітингувати, Трамп віддав наказ спецслужбам зупинити людей.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 07.01.2021 23:48
    0
    бред какой то...он ожидал это...вот клоун!
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 07.01.2021 21:42
    0
    Александр Шевченко, 07.01.2021 21:30
    Нет, он потомок фрицов, кто евреев и сруских мочил, блин. Который должен ответить за что делали его предки.
    Немцы, в свое время, никого не щадили, как и рашисты.
    Ссылка
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