Соперник Динамо арендовал защитника Болоньи

Стефано Денсвил будет выступать за «Брюгге» до конца текущего сезона

  • 07.01.2021 20:40
  • 483 просмотра
  • 2 комментария
Соперник Динамо арендовал защитника Болоньи
© ФК Брюгге. Стефано Денсвил

Бельгийский «Брюгге», с которым киевское «Динамо» сыграет в 1/16 финала Лиги Европы, усиливается перед второй частью сезона.

«Брюгге» арендовал 27-летнего центрального защитника «Болоньи» Стефано Денсвила до конца текущего сезона. Примечательно, что Денсвил выступал за «Брюгге» с зимы 2015-го по лето 2019-го года, после чего перешел в «Болонью» за €6 миллионов.

В текущем сезоне Денсвил провел за «Болонью» 7 матчей во всех турнирах. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €4 миллиона.

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Источник — ФК Брюгге

(1 голос)

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Комментарии
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 07.01.2021 21:01
    0
    Зоофилы (любители сов), все ближе и ближе к очередному позору в Европе
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 07.01.2021 20:45
    +1
    Ну за то динамо вернуло Кадири. Топ усиление перед ЛЕ!
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 07.01.2021 20:45
    +1
    Ну за то динамо вернуло Кадири. Топ усиление перед ЛЕ!
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 07.01.2021 21:01
    0
    Зоофилы (любители сов), все ближе и ближе к очередному позору в Европе
    Ссылка
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