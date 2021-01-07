Соперник Динамо арендовал защитника Болоньи

Бельгийский «Брюгге», с которым киевское «Динамо» сыграет в 1/16 финала Лиги Европы, усиливается перед второй частью сезона.

«Брюгге» арендовал 27-летнего центрального защитника «Болоньи» Стефано Денсвила до конца текущего сезона. Примечательно, что Денсвил выступал за «Брюгге» с зимы 2015-го по лето 2019-го года, после чего перешел в «Болонью» за €6 миллионов.

В текущем сезоне Денсвил провел за «Болонью» 7 матчей во всех турнирах. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €4 миллиона.