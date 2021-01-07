Тоттенхэм хочет оставить Бэйла в команде

Лондонский «Тоттенхэм» намерен сохранить в команде 31-летнего валлийского вингера Гарета Бэйла, чей контракт принадлежит мадридскому «Реалу».

Арендное соглашение со «сливочными» рассчитано до конца июня текущего года, и «Тоттенхэм» надеется его продлить. В игроке заинтересован главный тренер «шпор» Жозе Моуриньо.

В текущем сезоне Бэйл провел за «Тоттенхэм» 11 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.

Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до лета 2022-го года. Ориентировочная стоимость Бэйла составляет €20 миллионов.