ФОТО. Тарас Степаненко отметил Рождество в семейном кругу

31-летний украинский полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко встретил Рождество в кругу своей семьи.
«С Рождеством Христовым. Божьего Благословения», — прокомментировал Степаненко свежее семейное фото, где он одет в вышиванку.
В текущем сезоне Степаненко провел за «Шахтер» 15 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.
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