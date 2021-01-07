ФОТО. Тарас Степаненко отметил Рождество в семейном кругу

Украинский футболист встретил праздник в вышиванке

  • 07.01.2021 20:08
  • 1184 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Тарас Степаненко отметил Рождество в семейном кругу
© Instagram. Тарас Степаненко

31-летний украинский полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко встретил Рождество в кругу своей семьи.

«С Рождеством Христовым. Божьего Благословения», — прокомментировал Степаненко свежее семейное фото, где он одет в вышиванку.

В текущем сезоне Степаненко провел за «Шахтер» 15 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 07.01.2021 20:21
    +1
    За вышиванку - респект!
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 07.01.2021 20:21
    +1
    За вышиванку - респект!
    Ссылка
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