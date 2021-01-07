Коваль провел сухой матч за Аль-Фатех

28-летний украинский голкипер «Аль-Фатеха» Максим Коваль принял участие в выездном поединке чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Вахды» из Мекки.

Коваль вышел в стартовом составе своей команды и провел полный матч. Встреча завершилась ничьей 0:0. Всего «Аль-Вахда» нанесла 14 ударов по воротам Коваля, 5 из них пришлись в створ.

После 12-ти сыгранных туров «Аль-Фатех» занимает 7-е место в чемпионате, имея в активе 17 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 20-20.